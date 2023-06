La salvezza ottenuta senza particolari patemi e le idee chiare per il futuro. Il presidente della Salernitana Iervolino traccia la strada che il suo club dovrà seguire e lo fa in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. "Noi abbiamo una visione che viene prima di tutto, una strategia sostenibile di medio-lungo periodo . Ovviamente vogliamo continuare a crescere, un gradino alla volta , senza alimentare aspettative che possano generare delusioni. Non vogliamo la pressione di chi si pone obiettivi troppo elevati. Il campionato italiano è difficile. Era importante uscire dal guado delle ultime posizioni. La nostra aspirazione principale è mantenere la categoria proponendo un bel calcio e giocandocela su ogni campo" , le sue parole.

Per farlo la Salernitana si affida ancora a Paulo Sousa , allenatore che era stato nei pensieri anche del Napoli. "Lui, firmando con noi, era stato chiaro: voleva una finestra a fine campionato per valutare la sua posizione. Legittimamente lo ha fatto. Quindi – ha ammesso Iervolino – non c’è stato nessun malinteso particolare, nessuna frizione o nervi tesi . Ed è stato un motivo d’orgoglio che la squadra campione d’Italia fosse interessata al nostro allenatore. La cosa importante adesso è che Sousa sia convinto di restare alla Salernitana : io amo e proteggo chi sta con me. Lui deve solo avere fiducia nella società".

"Riscatteremo Dia, ma ha una clausola"

Salernitana che lavora per rinforzare la rosa in questa sessione di calciomercato come ammesso da Iervolino: "La squadra c’è e non la smantelliamo. Con De Sanctis c’è un rapporto splendido e lavoriamo in simbiosi. Abbiamo la possibilità di valutare con calma ogni intervento e magari faremo qualche colpo. Intanto abbiamo riscattato Pirola e faremo la stessa cosa con Dia. Cercheremo di costruire il giusto mix di giovani ambiziosi e di giocatori esperti e utilissimi: pensate a Candreva. Sousa garantirà armonia e crescita". Dia che però, nonostante il riscatto dal Villarreal, potrebbe non giocare nella Salernitana nella prossima stagione: "Sì, c’è questo rischio: esiste una clausola di 25 milioni e non potremmo farci nulla. Noi, però, sappiamo che lui è contento di stare qui e pagheremo i 12 milioni che servono per riscattarlo. Dia ha dimostrato che talenti a volte trascurati possono rinascere a Salerno. Sappiamo che molti nostri giocatori sono seguiti da club importanti. Nella Salernitana si cresce bene", ha concluso il presidente Iervolino.