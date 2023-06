Gennaro Gattuso è molto vicino ad andare ad allenare in Arabia Saudita . L'ex centrocampista del Milan, dopo l'esperienza con il Valencia nell'ultima stagione, potrebbe ripartire dalla Saudi League . Il discorso, però, è articolato: in Arabia la trattativa non avviene tra giocatore/allenatore e il singolo club, ma direttamente con il primo ministro saudita . Quest'ultimo, infatti, acquisisce le prestazioni degli atleti o degli allenatori per poi sistemarli in una delle squadre più importanti del paese . Per Gattuso, dunque, la trattativa è in corso : non appena le parti troveranno l'accordo finanziario, gli verrà proposto il progetto tecnico di una squadra.

La carriera in panchina di Gennaro Gattuso

Dopo una brevissima parentesi da allenatore-giocatore in Svizzera con il Sion, la prima vera esperienza in panchina per Gattuso è stata con il Palermo nella stagione 2013/14. Nel campionato seguente ha allenato per sei mesi l'OFI Creta, in Grecia, per poi tornare in Italia sulla panchina del Pisa. Nella stagione 2017/18 il ritorno al Milan, prima come allenatore della Primavera e successivamente con la prima squadra. Subentrato ad Ancelotti sulla panchina del Napoli nel dicembre 2019, è rimasto sulla panchina azzurra fino al giugno 2021. Nell'ultima stagione ha guidato il Valencia in Liga da luglio a fine gennaio.