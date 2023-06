Genoa, a centrocampo interesse per Touré e Tameze

Il Genoa su due giocatori per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione di Serie A: seguiti il 25enne Touré del Pisa e il 29enne Tameze dell'Hellas Verona

Il Genoa cerca rinforzi per la prossima stagione di Serie A. Il club segue con interesse due giocatori a centrocampo. Il primo nome è quello del 25enne tedesco Idrissa Touré del Pisa. Giocatore molto forte fisicamente, con un passato nella Juventus Under 23. Nell'ultima stagione 26 presenze e 3 gol con la squadra toscana in Serie B. Il secondo profilo è invece quello di Adrien Tameze del Verona. 29enne francese, in Italia dal 2020 prima con la maglia dell'Atalanta e poi con quella dell'Hellas. Anche lui con ottime qualità fisiche, seppur con una struttura meno imponente rispetto a quella di Touré. Nell'ultima stagione in Serie A 16 presenze senza reti. Nei prossimi giorni possibili novità su queste trattative, che potrebbero regalare un tassello importante del nuovo Genoa ad Alberto Gilardino.