I rossoneri hanno incontrato l'agente dell'esterno destro offensivo in scadenza di contratto con il Wolverhampton: Pioli ha già dato l'ok al suo arrivo, si valuta adesso se chiudere o meno l'operazione. Nelle prossime ore in agenda l'incontro decisivo per Luka Romero

Lavori in corso per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, sono ore e giorni intensi in casa Milan. In definizione l’arrivo a centrocampo di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea (21.5 milioni di euro circa bonus compresi), la dirigenza rossonera continua la sua ricerca per rinforzare l’esterno destro d’attacco, tra le priorità di questa sessione di calciomercato del club di Cardinale. L’ultima idea del Milan nel ruolo è quella di Adama Traoré, classe 1996, svincolato dopo la fine del contratto con il Wolverhampton, squadra con la quale nella passata stagione ha collezionato in totale tra tutte le competizioni 40 presenze, impreziosite da 3 gol e 2 assist.

C'è l'ok di Pioli al suo arrivo Nella giornata di martedì ci sono stati contatti con Jorge Mendes, agente dell’ex Barcellona: Stefano Pioli ha già dato l’ok al suo arrivo, visto che considera Adama Traoré (in possesso di passaporto spagnolo) una buona alternativa per la fascia destra offensiva e anche, nell’eventualità, per quella sinistra. Sul calciatore c’è anche la Roma, ma il Milan ha il pallino in pugno: dopo i dialoghi odierni, volendo può infatti chiudere la trattativa. leggi anche Loftus-Cheek è del Milan: operazione da 21,5 mln

Si prova a chiudere per Luka Romero Nelle prossime ore il Milan ha in programma un incontro a Milano per chiudere l’arrivo di Luka Romero, esterno offensivo in scadenza di contratto con la Lazio: il classe 2004 ha messo in stand-by le altre offerte dalla Spagna per sposare il progetto Milan, con i rossoneri pronti a chiudere dopo aver sistemato tutti i dettagli contrattuali con il suo agente. Martedì inoltre è stata la giornata della firma di Marco Sportiello: il portiere, arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto con l’Atalanta, ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con il club rossonero; sarà il vice Maignan. Giornata di firme anche per il giovane portiere Noah Raveyre: il classe 2005, libero dopo la fine del contratto con il Saint-Etienne, si aggregherà alla formazione Primavera.