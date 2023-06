INTER

Ha corso e impostato, ha segnato e sbracciato, Marcelo Brozovic è stato protagonista indiscusso nell'Inter. Miglior centrocampista in Serie A nel 2021/2022 e generatore di tormentoni social. Fischiato e vicino alla cessione, è stato poi amato da tifosi e compagni per il suo gioco, per le vittorie, ma anche per la sua genuina simpatia. Peccato solo per quell'ultimo pallone in nerazzurro... di Bernardo Cianfrocca CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE