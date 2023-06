Una nuova avventura in Serie A, sempre in Lombardia, per Roberto Gagliardini. Il centrocampista classe 1994, svincolato dopo la fine del contratto con l’Inter , è infatti vicino a firmare con il Monza , fortemente voluto da Adriano Galliani, da sempre suo estimatore. Quest’oggi ci sono stati nuovi contatti tra l’amministratore delegato del club brianzolo e il centrocampista: dialoghi positivi, tanto che le parti sono vicine a dirsi definitivamente "sì". Operazione vicina ad andare in porto , con Gagliardini che nella prossima stagione dovrebbe ripartire dal Monza in Serie A.

I numeri di Gagliardini con l'Inter

Nell’ultima stagione Gagliardini è stato impiegato tra tutte le competizioni in 29 occasioni (19 delle quali in campionato e 6 in Champions League) per un totale complessivo di 1038 minuti in campo. Complessivamente nella sua avventura in nerazzurro, dove è arrivato a gennaio 2017 dall’Atalanta, ha collezionato 190 presenze impreziosite da 16 gol e 9 assist.