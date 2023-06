Il centrocampista argentino, rientrato al Paris Saint Germain dopo il prestito alla Juventus della passata stagione, ha ancora un anno di contratto con il club francese. L'aspetto positivo è che i parigini hanno delle richieste basse per lasciarlo partire: il calciatore, che vorrebbe rimanere in Italia e giocare la Champions League, potrebbe diventare un'opportunità di mercato anche per Milan e Inter

Leandro Paredes è l'ultima idea per il centrocampo della Lazio. I biancocelesti si stanno guardando intorno per la prossima stagione e hanno messo nel mirino il centrocampista che è rientrato al Psg dopo il prestito alla Juventus nell'ultima stagione. L'argentino ha ancora un anno di contratto (a 5 milioni di euro) con il club parigino: l'aspetto positivo è che i francesi hanno delle richieste piuttosto basse per lasciarlo partire. Paredes, che vorrebbe restare in Italia e giocare la Champions League, sarebbe il profilo perfetto per la Lazio ma potrebbe diventare un'opportunità anche per Milan e Inter.