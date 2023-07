Il Manchester United ha intenzione di offrire per il portiere dell'Inter Onana 40 milioni. Dopo la cessione di Brozovic l'Inter ha bisogno di soldi per finanziare il proprio mercato in entrata che punta soprattutto sul ritorno di Lukaku dal Chelsea e l'acquisto di Frattesi dal Sassuolo

Dopo l'addio di Brozovic il pezzo pregiato del mercato dell'Inter in uscita potrebbe essere Andrè Onana. Sul portiere nerazzurro si è da tempo fiondato il Manchester United che ora potrebbe far arrivare all'Inter una proposta ufficiale: si parla di 40 milioni di euro che sarebbero ossigeno per le casse dell'Inter ma che forse non sarebbero sufficienti a foraggiare tutto il mercato programmato dalla dirigenza interista