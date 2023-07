Osimhen, il rinnovo con il Napoli si avvicina

Nuovo incontro tra l'agente dell'attaccante e il presidente De Laurentiis: l'intesa non c'è ancora, ma i dialoghi proseguono in un clima sereno e costruttivo, con il rinnovo del nigeriano che sembra essere più vicino. Per il dopo Kim piacciono Kilman e Le Normand

Potrebbe essere sempre più intenso l’azzurro nel futuro di Victor Osimhen. Nelle scorse ore c’è stato infatti un nuovo incontro, il secondo negli ultimi giorni, tra Roberto Calenda – agente dell’attaccante classe 1998 – e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Le parti trattano per prolungare il contratto del nigeriano, oggi in scadenza nel 2025, che oggi sembra essere più vicino: i contatti sono continui, l’accordo non è stato ancora raggiunto, ma la trattativa tra il Napoli e Osimhen prosegue a fuoco lento e con fiducia crescente. Dialoghi in corso tra l’agente di Osimhen e il presidente che riguardano sia la nuova cifra del rinnovo, sia il valore della clausola, con l’entourage dell’attaccante che spinge per una cifra più bassa rispetto a quella desiderata invece da De Laurentiis. Dialoghi che comunque proseguono in clima sereno e costruttivo.