Raggiunto l'accordo verbale con il club emiliano per il centrocampista classe '99: nelle prossime ore si può chiudere l'operazione, nella quale verrà inserito il cartellino di Mulattieri. Il Milan ha constatato il margine di manovra limitato visto l'accordo tra i due club. Nei giorni scorsi anche il Napoli aveva chiesto informazioni per Frattesi

L'Inter ha Davide Frattesi in pugno. I nerazzurri, dopo aver raggiunto l'accordo verbale con il Sassuolo, contano di chiudere l’operazione nelle prossime ore (tra martedì sera e la giornata di mercoledì) nonostante il tentativo forte del Milan. I rossoneri, infatti, martedì a pranzo hanno incontrato i neroverdi e l’agente del calciatore: tentativo concreto, ma hanno compreso che il margine di manovra era limitato visto l’accordo tra Inter e Sassuolo. Anche il Napoli ha provato a inserirsi chiedendo informazioni per il giocatore, ma gli emiliani avevano dato la loro parola all’Inter e il giocatore (che gradisce da tempo questa destinazione) aveva espresso la sua priorità. Nell'operazione verrà inserito il cartellino di Samuele Mulattieri: incontro tra l'agente dell'attaccante e il Sassuolo, altro segnale di una chiusura imminente tra l'Inter e Frattesi. Nelle prossime ore anche l'entourage del centrocampista della Nazionale inconterà i nerazzurri per definire i dettagli del contratto del calciatore.