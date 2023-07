Nessuna offerta al momento per il centrocampista serbo, in scadenza nel 2024: col passare dei giorni cresce la fiducia in casa biancoceleste per la sua permanenza. Non solo Ricci, col Torino si parla anche di Sanabria: possibile inserimento di Cancellieri nell'operazione CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Potrebbe proseguire ancora alla Lazio la carriera di Milinkovic-Savic. In casa biancoceleste aumenta infatti la fiducia sulla possibilità che il centrocampista serbo, in scadenza di contratto a giugno 2024, rimanga alla Lazio e riprenda a parlare di rinnovo, cosa fino a questo momento mai accaduta perché si aspettavano offerte – la valutazione del presidente Lotito è di 40 milioni – che non sono però finora arrivate. Da un rinnovo che potrebbe riaprirsi a due ormai già definiti, quelli di Pedro e Luis Alberto: si attende infatti solo il rientro dei due giocatori dalle vacanze per formalizzare il tutto.

Non solo Ricci, col Toro si parla anche di Sanabria Dai rinnovi ai possibili nuovi arrivi, Lazio che in questi giorni sta lavorando su più fronti. A Maurizio Sarri piace molto Samuele Ricci, con il Torino che valuta il centrocampista 20 milioni di euro. Per provare a sbloccare l'operazione Lotito sta parlando direttamente con Cairo, con il presidente della Lazio che vorrebbe allargare il discorso anche Sanabria (in scadenza nel 2024), sperando di inserire nell'operazione anche Cancellieri, profilo che Juric conosce dai tempi del Verona, quando il ragazzo – ancora in Primavera – si allenava spesso con la Prima squadra.