Aspettando l'ufficialità di Cristiano Giuntoli, ex ds del Napoli già arrivato a Torino, inizia a muoversi il mercato in uscita della Juventus. Un passo fondamentale per iniziare a costruire operazioni in entrata, possibili dopo aver ceduto alcuni esuberi in rosa. È il caso di giocatori tornati dai prestiti in Premier League come McKennie e Arthur oltre a Denis Zakaria. Ed è proprio il 26enne centrocampista svizzero il primo nome ad aver trovato pretendenti: in arrivo un'offerta dal West Ham stimata sui 18 milioni di euro, ma i bianconeri ne chiedono almeno 25. Contatti continui fra le parti: la prossima settimana potrebbe essere decisiva per trovare l'intesa definitiva. La partenza di Zakaria sarebbe la prima cessione importante fra gli esuberi a centrocampo e, qualora la Juve riuscisse a monetizzare altre vendite, potrebbe lanciare l'assalto a Sergej Milinkovic-Savic.