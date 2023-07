L'Inter ha annunciato sul proprio sito l'ingaggio di Davide Frattesi. Il centrocampista, acquistato dal Sassuolo, arriva in prestito oneroso (6 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni più 5 di bonus. I nerazzurri hanno battuto la concorrenza, tra le altre di Milan e Roma. "Non ho avuto esitazioni nello scegliere l'Inter", le prime parole del giocatore

Davide Frattesi è un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha annunciato l'ingaggio del centrocampista dal Sassuolo attraverso il proprio sito ufficiale. Dopo la questione-Onana, i tifosi dell'Inter si possono consolare con l'arrivo di uno dei migliori centrocampisti del campionato di Serie A. Battuta la concorrenza di Roma e Milan, Frattesi si trasferisce in nerazzurro in prestito oneroso per 6 milioni di euro con obbligo di riscatto tra un anno a 27 milioni più 5 di bonus. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale.

Nella carriera di Frattesi, classe 1999, tante sfide affrontate e vinte. Da giovanissimo prima alla Lazio e successivamente alla Roma, poi l'approdo al Sassuolo e un infortunio che lo tiene a lungo lontano dai campi da gioco. Nelle stagioni successive i prestiti all'Ascoli, all'Empoli e al Monza lo trasformano anche come centrocampista rendendolo una mezz'ala d'attacco con il vizio del gol. Di ritorno al Sassuolo la definitiva consacrazione. Per Frattesi, quella che verrà, sarà la prima stagione da protagonista in una big del calcio italiano. Per caratteristiche tecniche, Frattesi si sposa particolarmente con l'idea di centrocampista che ha Simone Inzaghi che di volta in volta dovrà scegliere appunto tra il neo acquisto, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu ed eventuali altre soluzioni che potrebbero essere rappresentate da Samardzic e da Pereyra due giocatori che interessano all'Inter.