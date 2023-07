I Red Devils al momento hanno messo sul piatto 50 milioni di euro, mentre i nerazzurri ne chiedono 60. L'impressione è che se gli inglesi dovessero arrivare a 55 milioni l'operazione potrebbe chiudersi. Nelle prossime ore, presumibilmente a inizio della prossima settimana, potrebbe arrivare la fumata bianca. L'Inter intanto si muove per trovare il sostituto: giovedì c'è stato un incontro per Trubin, portiere ucraino dello Shakhtar Donetsk

L'Inter e il Manchester United continuano a trattare per André Onana . I Red Devils al momento hanno messo sul piatto 50 milioni di euro più bonus : cifra ancora non ritenuta sufficiente dai nerazzurri, che ne chiedono 60 . L'impressione è che se gli inglesi dovessero alzare ancora la proposta e arrivare a 55, bonus compresi, l'operazione potrebbe chiudersi . Le due parti iniziano a pensare che nelle prossime ore, presumibilmente a inizio della prossima settimana , si possa arrivare a una fumata bianca . Non c'è ancora nulla di definitivo, manca ancora un ultimo sforzo, ma Onana è più vicino al Manchester United.

Si lavora sul sostituto: in pole Trubin dello Shakhtar

Una conferma che le sensazioni siano positive arriva dal fatto che l'Inter stia andando avanti per il sostituto di Onana. Nella giornata di giovedì c'è stato un incontro nella sede nerazzurra per Anatolij Trubin: il portiere ucraino classe 2001 dello Shakhtar Donetsk è al momento in pole e potrebbe arrivare a Milano per 10 milioni di euro.