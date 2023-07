Il portiere del Camerun ha incontrato i dirigenti del Manchester United per definire i dettagli del suo contratto. L'Inter attende il rilancio definitivo dell'offerta da parte degli inglesi che avevano messo sul piatto 50 milioni. Con uno sforzo in più si chiude. Bayern già avvertito dai nerazzurri dell'interesse per Sommer. L'Inter ha anche il sì di Trubin, ma resta da trattare con lo Shakhtar Donetsk

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE