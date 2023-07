Il club neopromosso in Serie A continua è al lavoro per rinforzare l'attacco: il sogno è Mateo Retegui del Boca Juniors, che attualmente è in prestito al Tigre. I rossoblù sono disposti a fare uno sforzo economico per regalare un attaccante così importante ai propri tifosi

Mateo Retegui è il grande sogno per l'attacco del Genoa . L'attaccante classe 1999 di proprietà del Boca Juniors (club gemellato con i rossoblù) è attualmente in prestito al Tigre ed è un obiettivo del club genoano, che è disposto a fare uno sforzo economico per arrivare al giocatore. Il Genoa ci sta provando ma non è un obiettivo facile vista la folta concorrenza sul ragazzo . Per Retegui, in ottica Nazionale, sarebbe importante trovare continuità e farsi vedere in Italia nell'anno che porta all'Europeo. Un altro attaccante seguito dal Genoa è Lorenzo Colombo : il giocatore partirà in ritiro con il Milan, ma i rossoblù sono alla finestra nel caso in cui i rossoneri dovessero decidere di lasciarlo partire.

La carriera e i numeri di Mateo Retegui

Per Retegui si tratterebbe della prima esperienza in Europa. L'attaccante classe 1999, infatti, fino a questo momento ha giocato solamente in club argentini: cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, club con il quale ha esordito tra i professionisti, nel gennaio 2019 è stato ceduto in prestito all'Estudiantes con cui ha realizzato 5 gol in 29 presenze fino al giugno 2020. Successivamente l'attaccante ha vestito la maglia del Talleres (61 gare, 7 reti e 4 assist) per poi trasferirsi al Tigre, club in cui milita attualmente, nel febbraio 2022. Con il club rossoblù ha realizzato 34 gol in 64 presenze e si è fatto notare dal ct azzurro Roberto Mancini, che lo ha convocato in Nazionale nel marzo 2023: già 2 gol in 3 presenze ufficiali per lui con l'Italia.