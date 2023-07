Il centrocampista serbo andrà in scadenza con la Lazio a giugno 2024 e la situazione legata al suo futuro è in divenire. In Italia Juventus e Inter lo seguono con interesse, ma Lotito chiede 40 milioni e la cifra è ritenuta troppo alta dai due club, che nel corso delle discussioni hanno provato a inserire contropartite tecniche sempre rifiutate dal presidente biancoceleste. Su Milinkovic c'è l'interesse anche dall'Arabia BUONGIORNO CALCIOMERCATO: LE NEWS DI DI MARZIO

La questione legata al futuro di Sergej Milinkovic-Savic continua a tenere banco in casa Lazio. Sono diversi i club, italiani e non solo, attualmente interessati al centrocampista serbo classe '95, che andrà in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società biancoceleste. Il primo è la Juventus, che aveva provato a fare sul serio soprattutto prima del rinnovo di Rabiot ma che al momento è concentrata sulle cessioni, in particolare quelle di Zakaria e McKennie. L'altro è l'Inter, che nelle scorse settimane, prima di chiudere l'operazione Frattesi, aveva fatto un tentativo per il "Sergente".

Lotito chiede 40 milioni L'ostacolo principale per la partenza di Milinkovic-Savic è legato al prezzo del suo cartellino. Il presidente della Lazio Claudio Lotito, infatti, nonostante il giocatore vada in scadenza tra meno di un anno chiede 40 milioni di euro, una valutazione ritenuta troppo alta sia dalla Juventus che dall'Inter. Entrambi i club, nel corso delle discussioni, hanno provato a inserire delle contropartite tecniche, che però non sono state accettate da Lotito. Dunque la situazione potrebbe sbloccarsi in due casi: se il presidente della Lazio abbasserà le pretese o se Juventus e Inter concretizzeranno uscite importanti che permetteranno di fare un affondo concreto.

Interesse arabo Juventus e Inter, in ogni caso, non sono le uniche squadre che monitorano la situazione legata a Milinkovic-Savic. Per il centrocampista serbo risuonano anche sirene dall'Arabia Saudita.