Con un vero e proprio blitz di mercato, l'Al-Hilal ha presentato alla Lazio un'offerta da 40 milioni per Milinkovic-Savic, forte dell'accordo con il giocatore, al quale andrebbero 20 milioni all'anno. Trattativa alle battute finali, già in giornata dovrebbero essere definiti i dettagli

Un vero e proprio "blitz" di mercato del club arabo (che ha già acquistato Koulibaly in questa sessione), che si è presentato da Lotito dopo aver trovato l'accordo con Milinkovic-Savic, che aveva sin qui respinto ogni tentativo della Lazio di prolungare l'attuale contratto da 3,2 milioni di ingaggio e in scadenza a giugno 2024, manifestando la volontà di andarsene. E di fronte all'offerta araba (l'unica "concreta" giuntagli per adesso), avrebbe detto di sì.



Lotito, che nella speranza di trattenerlo e per scoraggiare eventuali acquirenti aveva sempre tenuto alta la richiesta (rifiutandosi di iniziare a trattare per meno di 40 milioni), ha dovuto cedere di fronte all'evidenza che l'Al-Hilal faceva sul serio e che aveva già l'ok del giocatore. In giornata si potrebbero dunque definire i dettagli dell'operazione, che vedrebbe un altro campione approdare nel campionato saudita.