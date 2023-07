La società biancoceleste lavora per arrivare all'argentino: si tratta adesso sull'ingaggio e si cerca l'intesa con il Psg, con cui l'ex Juve è sotto contratto fino al 2024. Sempre a centrocampo piace molto Ricci del Torino. Nuovi contatti per Castellanos: lui, Mikautadze del Metz o Amdouni del Basilea per l'attacco

Reinvestire i 40 milioni arrivati dalla cessione di Sergej Milinkovic-Savic in Arabia per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. La priorità in casa Lazio è a centrocampo, che sarà appunto orfano del serbo, reparto dove il club biancoceleste ha già individuato il nome giusto: si tratta di Leandro Paredes del Psg, lo scorso anno in prestito alla Juventus. Lavori in corso per arrivare all'argentino, con la Lazio che tratta per raggiungere l’intesa sull’ingaggio e soprattutto lavora per trovare una soluzione con il Paris Saint-Germain con cui Paredes è sotto contratto fino al 2024. Sempre a centrocampo, ai primi posti del gradimento biancoceleste c’è sempre Samuele Ricci del Torino.