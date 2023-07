Milan, Romero si presenta: "Sono qui per restare"

Dopo Pulisic ecco Luka Romero: l'ultimo acquisto rossonero si presenta in conferenza stampa: "Io penso a rimanere qui, mi piace l’ambiente. Sono venuto per imparare perché il livello è altissimo ma sono qui per restare. Qui al Milan sono passati giocatori fortissimi come Ronaldinho e Kaká ma io guardavo molto anche Brahim Diaz, mi piace molto come gioca. In Italia ho imparato molto a livello tattico, è un campionato molto difficile".