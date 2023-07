L'esterno colombiano, svincolato dopo la fine del contratto con la Juventus, firma a sorpresa con l'Inter dopo otto anni in bianconero: contratto di un anno per il classe 1988. Martedì le possibili visite mediche

Proseguirà ancora in Serie A la carriera di Juan Cuadrado. A sorpresa, l’esterno offensivo colombiano svincolato dopo la fine del contratto con la Juventus, ha deciso di firmare con l’Inter. Accordo totale raggiunto tra le parti, con Cuadrado che si lega ai nerazzurri con un contratto di un anno, con scadenza dunque al 30 giugno 2024. La macchina organizzativa per far arrivare Cuadrado a Milano si è già messa in moto: l'obiettivo è far arrivare il colombiano in città lunedì sera, così da consentirgli di sostenere le visite mediche già martedì.