André Onana destinato al Manchester United, Yann Sommer individuato come sostituto in porta. Manca solo l'ufficialità per il trasferimento ai Red Devils del portiere camerunense: documenti già firmati, intesa economica raggiunta (51 milioni di euro più 4 di bonus) e giocatore che in serata è partito da Torino destinazione Old Trafford. È quindi partito l'assalto dell’Inter a Sommer, 34enne portiere svizzero, che ha già l'ok ai nerazzurri e che oggi non ha preso parte all'amichevole del Bayern Monaco contro il Rottach-Egern. I bavaresi vorrebbero tenerlo considerato che Neuer non ha ancora pienamente recuperato dall'infortunio della scorsa stagione, ma non è tutto. Non è ancora stato raggiunto un accordo tra i club: il Bayern non vorrebbe accettare offerte inferiori ai 6 milioni della clausola, che l'Inter è disposta a pagare qualora non riuscisse a trovare un'intesa economica coi tedeschi. Una cosa è certa: l'intenzione è quella di chiudere al più presto l'arrivo del nuovo portiere titolare, magari entro fine settimana per la partenza della tournée.