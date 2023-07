L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente De Laurentiis davanti ai tifosi presenti in piazza a Dimaro in occasione della presentazione del nuovo Napoli. "Oggi il contratto di Di Lorenzo è stato rinnovato fino al 2029", le parole del numero uno azzurro che blindano di fatto il capitano del Napoli tricolore, piacevolmente sorpreso dalla notizia. "Non mi aspettavo questo annuncio in questa occasione. Ci tenevo a ringraziarla per questo riconoscimento che per me vuole dire tanto. Poi voglio ringraziare i miei compagni se ho raggiunto questo rinnovo. Siamo una squadra", le parole del terzino destro azzurro. Di Lorenzo prolunga dunque fino al 2028 con opzione per un’altra stagione.