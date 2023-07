Il regista svizzero di proprietà dell'Eintracht Francoforte è a un passo dal vestire la maglia biancoceleste. Abbandonata la pista Kamada: troppo alte le richieste con la Lazio che vuole occupare lo slot da extracomunitario con Zakharyan. In atto una negoziazione per arrivare all'intesa finale per il centrocampista russo della Dinamo Mosca

La Lazio è molto attiva per rinforzare il centrocampo dopo la partenza di Milinkovic-Savic. I biancocelesti sono molto vicini a raggiungere l'accordo per Djibril Sow , regista classe 1996 di proprietà dell' Eintracht Francoforte . Il calciatore svizzero, con origini senegalesi, è a un passo dall'arrivo nella capitale: nell'ultima stagione ha collezionato 44 presenze, impreziosite da 4 gol , con il club tedesco tra Bundesliga, DFB Pokal e coppe europee.

Abbandonata la pista Kamada, negoziazione per l'intesa finale con Zakharyan

Se la pista che porta a un giocatore dell'Eintracht è molto calda, ce ne è un'altra che avrebbe portato a un ex del club tedesco che è stata abbandonata. È quella per Daichi Kamada, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto proprio con la squadra allenata da Toppmöller. Troppo alte le richieste fatte dal centrocampista giapponese, con la Lazio che - tra l'altro - vuole occupare lo slot da extracomunitario con Arsen Zakharyan: per il centrocampista russo classe 2003 della Dinamo Mosca è in atto una negoziazione per arrivare all'intesa finale.