Non solo le entrate, in casa Milan si riflette anche sulle uscite. Da Rebic a Origi, passando per Ballo-Touré: quest'ultimo ha però detto no alla proposta del Fulham. Su di lui resta vivo l'interesse del Bologna

Ballo-Touré-Fulham, no del difensore

Un rifiuto da parte del classe 1997 che ha detto no agli inglesi del Fulham. Proposta ai rossoneri da circa 4 milioni di euro: sì del Milan, no del giocatore, non convinto dal progetto dei bianconeri. Su di lui resta l'interesse da parte del Bologna, che però vorrebbe optare per una soluzione in prestito con diritto di ricatto e non ha ancora formalizzato l’offerta ufficiale ai rossoneri.