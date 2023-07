C'è chi dice no . Kylian Mbappé ha declinato la proposta dell'Al Hilal , club saudita pronto a fare follie per il giocatore francese. E una follia, economica, era pronto a farla per davvero, offrendo all'attaccante del Psg un biennale da 400 milioni di euro .

Mbappé-Arabia, nulla da fare

A nulla è servito il viaggio nella capitale francese da parte di una delegazione del club saudita, che nel frattempo ha chiuso per l'arrivo di Malcom dallo Zenit San Pietroburgo sborsando 60 milioni di euro. L'idea dei rappresentanti del club arabo era presentare il progetto tecnico a Mbappé, oltre a versare nelle casse del Psg una cifra vicina ai 300 milioni di euro per il suo cartellino. Nulla da fare però. Grazie e arrivederci la risposta del capitano della Francia. Futuro però ancora tutto da scrivere, con il Psg pronto a cederlo in caso di mancato rinnovo di contratto.