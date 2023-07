Missione francese della delegazione del club arabo che ha comunque portato i suoi frutti nonostante il no di Mbappé: sì di Marco Verratti a un passo con il giocatore pronto a volare in Saudi Pro League

Un altro campione pronto a lasciare il calcio europeo per sposare il progetto della Saudi Pro League. Si tratta di Marco Verratti, centrocampista della nazionale e del Psg, a un passo dal trasferimento all'Al Hilal, come raccontato da Fabrizio Romano.