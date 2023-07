Tentativo concreto per Colombo

Non solo Petagna. Il Cagliari si è infatti mosso concretamente per Lorenzo Colombo. Nonostante la concorrenza e, per il momento, l'assenza di un contatto diretto tra i due club, i sardi faranno un tentativo sperando nel via libera del Milan. Il Milan vorrebbe tenerlo per una questione di liste, ma anche perché in rosa come punta centrale c'è solo Giroud. L'ultimo campionato del classe 2002, lo ha visto andare in rete in 6 occasioni: 5 in A e 1 in Coppa Italia.