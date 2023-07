Il croato vicinissimo al trasferimento a titolo definitivo in Turchia: operazione in chiusura, con l’attaccante che presto potrebbe volare a Istanbul per visite mediche e firma. Con il suo addio, il Milan (che potrebbe incassare 2 milioni di bonus) risparmierà 14 milioni di euro lordi di ingaggio

L’avventura al Milan di Ante Rebic è ormai arrivata ai titoli di coda. Dopo i nuovi contatti avvenuti in mattinata tra il Besiktas e l’entourage dell’attaccante classe 1993, la trattativa per portare il croato in Turchia è ormai in dirittura d’arrivo, tanto che l’operazione – se tutto andrà per il verso giusto – prevede la stesura dei contratti nel pomeriggio e la chiusura già nella serata di oggi, venerdì 28 luglio. Con Rebic che dovrebbe volare a Istanbul tra stasera e domani per sostenere le visite mediche di rito e la firma sui contratti con il suo nuovo club.