I rossoneri continuano a lavorare per il centrocampista statunitense, per il quale i contatti restano vivi. Il Valencia sta iniziando ad abbassare le pretese, ma il Milan prima di accelerare e provare l'affondo definitivo vuole perfezionare delle uscite

Il Milan continua a lavorare per Yunus Musah. Nuovi contatti in giornata tra i rossoneri e il Valencia, club proprietario del cartellino del centrocampista classe 2002. Primi segnali di apertura del club spagnolo, che ha capito la forte volontà del giocatore di trasferirsi in Italia. Prima di accelerare e provare l'affondo definitivo, però, il Milan vuole perfezionare delle uscite: nella giornata di mercoledì Furlani è rientrato a Milano, per formalizzare la trattativa Chukwueze e per seguire da più vicino le altre trattative.