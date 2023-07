In attesa di sviluppi sul fronte Sommer e di novità su Balogun, la dirigenza dell'Inter ha fatto una prima offerta per il centrocampista dell'Udinese: sul tavolo una proposta da 15 milioni di euro più il cartellino di Fabbian, a titolo definitivo con recompra

L'Inter fa sul serio per Samardzic . I nerazzurri, concentrati sul fronte Sommer e a caccia di un attaccante per il dopo Lukaku , entrano con forza nella corsa che porta al centrocampista dell' Udinese . Prima offerta ai bianconeri.

Inter-Samardzic, i dettagli dell'offerta

15 milioni di euro, è la cifra proposta dall'Inter all'Udinese per arrivare a Samardzic. Non solo: nell'offerta incluso anche il cartellino di Fabbian a titolo definitivo con recompra. Trattativa entrata nel vivo, anche se ancora non si è arrivati a parlare di ingaggi. Come raccontato però da diverse settimane, i nerazzurri sono da sempre vigili sul centrocampista. Sono le ore dell'affondo.