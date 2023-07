Lo svizzero ha giocato tutta l'amichevole in Giappone anche a causa dell'infortunio dell'altro portiere, Sven Ulreich: l'Inter continua a trattare col Bayern e punta a chiudere presto l'affare. Mané out dall'impegno dei tedeschi: è vicino a trasferirsi in Arabia L'INTER ACCELERA SU SAMARDZIC

Seconda uscita in Estremo Oriente per il Bayern Monaco e prima vittoria. Dopo il ko col Manchester City, la squadra di Tuchel batte a Tokyo 1-0 il Kawasaki Frontale grazie al gol siglato da Stanisic al 58’. In campo per tutti i 90 minuti il portiere Sommer, da tempo obiettivo principale dell’Inter dopo gli addii di Onana e Handanovic. La presenza in campo del portiere svizzero non rappresenta un segnale negativo nella trattativa tra il club nerazzurro e i bavaresi: Sommer, infatti, è stato quasi “costretto” a giocare per tutta la gara vista l’indisponibilità, causa un problema all’anca, dell’altro portiere della formazione tedesca, Sven Ulreich (sempre indisponibile Neuer).

Le parole di Sommer A fine partita il portiere svizzero ha risposto così a chi gli chiedeva della trattativa con l'Inter: "Non voglio dire nulla al riguardo, ora sono qui con il Bayern. Se ne parla da giorni, vedremo cosa succederà. Addio? Ho un ottimo rapporto con tutti nel club". Proseguono i contatti tra Inter e Bayern Monaco per portare il portiere svizzero – che da tempo ha già dato il suo ok ai nerazzurri – in Italia e sembrano avvicinarsi i giorni della conclusione dell’affare. Dialoghi positivi tra i due club per chiudere quanto prima l’operazione senza il pagamento della clausola (dal valore di 6 milioni) ma sulla base di circa 4 milioni più bonus. Previsto presto un nuovo appuntamento tra le parti per provare ad arrivare alla fumata bianca.

Intanto Mané sta per raggiugere CR7 All’amichevole tra Kawasaky Frontale e Bayern Monaco non ha partecipato Sadio Mané perché – come comunicato dal club tedesco – il calciatore è vicino a trasferirsi: il calciatore, ricordiamo, è in trattativa con gli arabi dell’Al-Nassr, squadra dove gioca Cristiano Ronaldo.