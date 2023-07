L'Inter tenta l'affondo per il centrocampista dell'Udinese che completerebbe il centrocampo offrendo a Simone Inzaghi un'alternativa in mediana in ogni ruolo. Il classe 2002 sarebbe il più alto in mezzo al campo e l'unico mancino puro assieme a Dimarco

Alzi la mano chi ricorda il "gioco delle coppie" , programma televisivo cult negli anni 80 condotto prima da Marco Predolin e poi da Corrado Tedeschi. Ai boomer luccicheranno gli occhi, qualche millenial se lo ricorderà per sentito dire, poche speranze tra la generazione Z ... Ecco, nel gioco delle coppie c'era una regola forndamentale: gioca solo chi è una coppia. Quello che sogna di fare Inzaghi il prossimo anno con la sua nuova Inter: due titolari per ogni ruolo , soprattutto in mezzo al campo. E l'arrivo di Samardzic dall' Udinese consentirebbe l'allenatore nerazzurro di completare il progetto: 6 per 3 maglie , 3 coppie da alternare durante la stagione. .

Dove giocherebbe Samardzic nell'Inter

Due punti a favore del serbo, e di conseguenza dell'Inter. In Italia da due anni, quindi la "fase di ambientamento" è in teoria un ostacolo già ampiamente superato. Il secondo: il sistema di gioco. A Udine era 3-5-2, a Milano sarà 3-5-2. Usato sicuro a centrocampo, classico modus operandi dei nerazzurri: da Barella a Mkhitaryan, passando per Calhanoglu e Asllani. L'Inter pesca quasi sempre in Italia in quel settore del campo, provando a ridurre quasi a zero le possibilità di incorrere in errori di valutazione. Sarà così anche per Samardzic. Ma dove potrebbe giocare? Caratteristiche alla mano, il classe 2002 è l'alternativa a tutti i centrocampisti in rosa. Da regista (per permettere a Calha di tirare il fiato) o da interno (destro o sinistro, in rotazione coi vari Barella, Frattesi e Mkhitaryan). Fra l'altro Samardzic sarebbe anche l'unico mancino di ruolo in mezzo al campo, oltre a Dimarco (più Mkhitaryan, che è ambidestro).