Stasera incontro Lotito-Sarri. Rilancio per Ricci

In serata ci sarà l'incontro tra il presidente e l'allenatore biancoceleste: un confronto divenuto necessario per provare a superare le tensioni delle ultime settimane. Le idee diverse sul mercato il motivo principale della discordia. Lotito, intanto, prepara il rilancio per Ricci del Torino

Sarà questa sera l’attesa incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Un faccia a faccia divenuto necessario per cercare di superare le tensioni tra le parti delle ultime settimane e sbloccare un mercato che fino a questo momento non ha accontentato le richieste dell’allenatore biancoceleste. Idee diverse sui profili per rinforzare la rosa, la cessione di Milinkovic-Savic e l’arrivo del solo Castellanos come nuovo acquisto: sono questi i punti della discordia tra presidente e allenatore.

Sarri-Lotito, i motivi degli attriti

Ma come si è arrivati a queste tensioni tra l’allenatore e il presidente della Lazio? A inizio mercato Sarri aveva fatto delle richieste precise a Lotito per rinforzare la rosa biancoceleste:

un terzino sinistro (il ritorno di Pellegrini dopo il prestito dalla Juve)

un centrocampista centrale (Ricci del Torino)

una mezzala (Zielinski)

un attaccante esterno (Berardi)

Profili che però non collimano con le idee di Lotito che per calciatori vicini ai 30 anni non intende fare investimenti troppo onerosi. Il presidente della Lazio ha provato a proporre altri nomi di profilo internazionale, da Fred a Paredes, che però non hanno riscontrato il gradimento di Sarri. Che, ricordiamo, avrebbe voluto i nuovi già a inizio del ritiro, visto che per entrare bene nei suoi meccanismi di gioco serve tempo. Idee dunque diverse e la necessità di un confronto – atteso nelle prossime ore – divenuto impellente.