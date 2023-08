Calciomercato, le news di oggi in diretta

I nerazzurri continuano a lavorare per l'arrivo di Sommer tra i pali, Tuchel però prova a frenare la trattativa in corso. Queste le dichiarazioni del tecnico del Bayern Monaco: "Non è semplice per lui, ha questo desiderio di andare all'Inter, ma ha un contratto e al momento è il nostro portiere. Certo che può restare con noi ma è anche normale per i giocatori avere altri pensieri. Neuer sta cercando di recuperare velocemente. Sommer è un grande portiere e dobbiamo pensare agli interessi del club".