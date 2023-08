Per la prima volta, il Chelsea ha aperto al possibile arrivo di Dusan Vlahovic a Londra. Il club londinese ha detto sì all'eventuale acquisto dell'attaccante serbo: nell'affare, Romelu Lukaku farebbe il percorso inverso. Si lavora per cercare l'accordo sul conguaglio economico CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

Entra nel vivo la trattativa tra la Juventus e il Chelsea per lo scambio di mercato che vede coinvolti Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. I Blues per la prima volta hanno aperto al possibile arrivo a Londra dell'attaccante serbo. A giugno il club inglese non prendeva in considerazione la possibilità dell'inserimento di una contropartita dal momento che per Lukaku aveva sia l'Inter che un'offerta da 50 milioni dall'Arabia Saudita. Attualmente, invece, sono rimasti solamente i bianconeri in corsa per l’attaccante belga, che non rientra più nel progetto tecnico di Pochettino.

C'è ancora differenza sul conguaglio Ed è proprio per questo motivo che il Chelsea ha aperto a Vlahovic, con il quale però devono ancora trovare l'intesa contrattuale. Nei contatti avuti nelle ultime ore tra i due club c'è ancora differenza sul conguaglio: un compromesso potrebbe essere tra i 30 e i 40 milioni a favore della Juventus, che però ha chiesto una cifra maggiore sia per l'ingaggio differente che per la differenza di età dei due giocatori (Vlahovic è 7 anni più giovane). Nei prossimi giorni si andrà avanti per continuare in una strada che è diventata quasi obbligatoria per entrambi club che sono decisi su questa operazione. approfondimento Lukaku e la Juve, la battuta a un tifoso interista

Vlahovic-Lukaku, numeri a confronto In questa stagione, Dusan Vlahovic ha totalizzato 27 presenze in Serie A segnando 10 gol e servendo 2 assist. Il serbo è arrivato in bianconero nel gennaio del 2022 dalla Fiorentina. Lukaku, invece, è sceso in campo in 25 occasioni in campionato con la maglia dell'Inter realizzando 10 reti e 6 assist. Il belga è tornato al Chelsea dopo la fine del prestito.