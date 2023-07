Il Milan non molla Alejo Veliz , attaccante classe 2003 di proprietà del Rosario Central . Dopo l’incontro dei giorni scorsi con il suo agente, il club rossonero (che ha ceduto Rebic al Besiktas) è pronto a insistere: presto, infatti, il Milan potrebbe presentare una prima offerta per il cartellino dell’attaccante, più bassa però rispetto al valore della clausola di 15 milioni di euro . Sul giovane attaccante c’è l’interesse anche del Torino – che ha già presentato una prima offerta ritenuta però bassa dal Rosario Central – e quello degli inglesi del Nottingham Forest . I rossoneri, ricordiamo, possono provare l’affondo per Veliz dopo che si è liberato un posto da extracomunitario (quello inizialmente occupato da Loftus-Cheek) dopo il cambio di regolamento che ha equiparato i calciatori inglesi a quelli comunitari.

Tevez, Romero e l'Italia nel destino: chi è Veliz

L’Italia nel destino per Aljeo Veliz. A credere con decisione sulle sue qualità, assegnandogli una maglia da titolare in 34 partite (nelle quali ha realizzato 8 gol) è una vecchia conoscenza della nostra Serie A: Carlitos Tevez, ex Juventus, milanista solo "sfiorato" e allenatore del Rosario Central nel 2022, anno dell’esplosione del giovane Veliz (che aveva già collezionato 5 presenze nel 2021). Che anche senza Tevez in panchina ha continuato a segnare tanto: 11 gol in 23 partite col Rosario nel 2023, quasi una rete ogni due gare. Media che migliora nel Mondiale Under 20 dello scorso giugno con l’Argentina, quando – titolare insieme al neo rossonero Luka Romero e allenato da Javier Mascherano – realizza tre reti in quattro incontri, contro Uzbekistan, Guatemala e Nuova Zelanda. Ma che giocatore è Veliz? Piede destro e forte fisicamente, per caratteristiche nella rosa rossonera sarebbe il vice Giroud, a cui lo accomuna anche la capacità nel gioco aereo.