L'Inter continua a lavorare per portare a Milano Yann Sommer. Il club, che ha rapporti ottimi con il Bayern Monaco, fino a questo momento ha sempre cercato un accordo diplomatico con il club tedesco senza ricorrere nel pagamento della clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Il portiere svizzero vuole fortemente i nerazzurri e qualora la trattativa non si dovesse sbloccare al ritorno dalla tournée in Giappone, l'Inter potrebbe prendere seriamente in considerazione l'utilizzo della clausola per non restare ancora troppo a lungo senza portiere.