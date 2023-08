1/26

I portieri restano tali e quindi serve solo capire che tipo di investimento fare. Per difensori, centrocampisti e attaccanti invece (o meglio, per alcuni di loro) il discorso opportunità dipende da come sono listati. I vari Kvara, Chiesa, Weah e compagnia come sono stati inquadrati? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Iniziamo con il fantacalcio Classico