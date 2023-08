Il Cholo ha parlato ad AS del futuro dell'attaccante che piace anche a Inter e Roma: "Per noi è fondamentale, ha caratteristiche uniche nella nostra rosa. Spero che rimanga con noi". Per strapparlo agli spagnoli sarà necessario pagare la clausola da 21 milioni

Il mercato lo "chiama", ma l’Atletico Madrid lo ritiene una pedina fondamentale e non vuole privarsene. Una centralità nel progetto Atletico Madrid, quella di Alvaro Morata, ribadita anche da Diego Simeone che da Seul ha parlato così del futuro dell’attaccante spagnolo ad AS: "Dipende dal club e dipende da lui. Noi abbiamo ben chiaro chi vogliamo che resti e chi invece può andare via. Per noi Alvaro è un giocatore molto importante. Ha caratteristiche di attaccante d'area che non ha nessun altro nella nostra rosa", le parole del Cholo. "Alvaro allunga la squadra, è molto bravo nel gioco aereo. È fondamentale. Speriamo che resti con noi. Speriamo di poter aiutarlo a migliorarsi. Ha segnato più gol con noi che con la Juventus e questo genera entusiasmo per noi. La squadra ha bisogno di lui", ha ammesso Simeone.