"Sommer ha questo desiderio, ma c'è anche un contratto". Thomas Tuchel non usa giri di parole sulla situazione del portiere svizzero, cercato dall'Inter per il post Onana. In conferenza stampa, l'allenatore del Bayern Monaco è stato molto chiaro sul punto di vista della società in merito a questa possibile operazione di mercato.

"Sommer? Dobbiamo proteggere nostri interessi"

Le parole di Tuchel: "Non darò troppi dettagli, ci sono contatti in corso tra club, giocatore e agente. C'è il giocatore che ha questo desiderio da una parte, ma dall'altra c'è un contratto con il Bayern. Tutti i giocatori sono felici di essere qui, ma possono anche avere pensieri diversi. Dobbiamo proteggere i nostri interessi, siamo contenti di lui perchè è un bravo ragazzo, un ottimo portiere ed è molto rispettato nello spogliatoio per i suoi comportamenti. Non è facile essere nel Bayern con Neuer e tutto ciò che rappresenta per il club e che sta cercando di recuperare per essere totalmente al 100%. Noi dobbiamo pensare alla possibilità che resti con noi. Non dobbiamo farci mettere fretta dal mercato, dalle decisioni e dai soldi".