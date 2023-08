I nerazzurri e l'attaccante ex Sassuolo sono sempre più vicini. Piena disponibilità da parte del giocatore al trasferimento a Milano: i due club sono al lavoro per trovare l'intesa definitiva CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

Gianluca Scamacca sempre più vicino a essere il rinforzo in attacco dell'Inter. Nelle scorse ore la trattativa è entrata nel vivo, con i nerazzurri che hanno superato la concorrenza della Roma: per l'ex Sassuolo operazione da oltre 25 milioni di euro.

25 milioni più 5 di bonus, richiesta di 30 L'offerta dell'Inter da 25 milioni più 5 di bonus dovrebbe bastare a strappare un sì al West Ham, che inizialmente ne chiedeva circa 30. Scamacca ha aperto da subito alla possibilità di un trasferimento a Milano, allettato dalla prospettiva di potersi confrontare anche in Champions. C'è fiducia, con i due club al lavoro per trovare l'intesa definitiva e permettere al giocatore di arrivare in città in tempi brevi. approfondimento L'Inter si muove per Scamacca: offerta al West Ham

Nessun rilancio della Roma Non sono previsti al momento rilanci da parte della Roma. I giallorossi non andranno oltre il prestito con obbligo di riscatto legato a presenze e qualificazione in Champions. Inter che ha in pugno Scamacca.

Sommer e non solo: piace Toloi In attesa di novità sul fronte Sommer, per il quale si continua a trattare con il Bayern Monaco, l'Inter monitora anche profili per il proprio reparto difensivo. Toloi non è al momento un’opzione praticabile, soprattutto per volontà dell’Atalanta per via dei costi. Demiral potrebbe invece rappresentare una possibilità.