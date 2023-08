Vlahovic al Chelsea, Lukaku alla Juve: i vantaggi

Servirà anche un lavoro diplomatico da parte degli intermediari coinvolti in questo scambio di mercato per avvicinare le parti. La conclusione dell'affare permetterebbe al Chelsea di trovare un'unica soluzione al problema Lukaku, prendendo un profilo giovane come Vlahovic rivendibile in futuro. I bianconeri, avrebbero dal canto loro, un giocatore esperto per provare a lottare sin da subito per lo scudetto, oltre a una cifra importante per il bilancio visti i mancati introiti della Uefa. La Juventus aspetta una mossa dal Chelsea, forte del fatto che in questo momento i bianconeri non hanno necessità di vendere il serbo, al contrario dei blues per cui il belga è considerato un esubero.