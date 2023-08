L’allenatore dei Reds ha commentato le voci che vorrebbero il Liverpool in corsa per il fuoriclasse francese. Poi le parole sulle mega offerte saudite: “La loro finestra di mercato resta più aperta di quella dell’Europa, hanno influenza enorme, Fifa e Uefa trovino soluzioni”. Dopo l’addio di Henderson, andato proprio in Arabia, il nuovo capitano dei Reds sarà Van Dijk

Mbappé al Liverpool? Da Singapore, dove i suoi si preparano ad affrontare in amichevole il Bayern Monaco, Jurgen Klopp la butta sul ridere, a proposito della possibilità che i Reds entrino nella corsa per il fuoriclasse francese che può partire a zero il prossimo anno, quando sarà a fine contratto col Psg. "Ci ridiamo su -le parole di Klopp a Sky Germania- Posso dire che penso che sia davvero un buon giocatore, ma le condizioni finanziarie non ci soddisfano affatto. Non vorrei rovinare la storia ora, ma per quanto ne so, non c'è niente da fare. È possibile che qualche altro del club stia preparando qualcosa e voglia farmi una sorpresa. Non è successo negli otto anni che sono qui. Sarebbe la prima volta".

Klopp: “Influenza saudita enorme, Uefa e Fifa trovino soluzioni” A proposito delle mega offerte provenienti dall’Arabia Saudita Klopp ha poi commentato: "La cosa peggiore che penso è che la finestra di trasferimento in Arabia Saudita è aperta per tre settimane in più (rispetto all’Europa: in Arabia sarà possibile effettuare operazioni fino al 20 settembre, ndr). La loro influenza in questo momento è enorme. Uefa o Fifa devono trovare delle soluzioni".

Liverpool, Van Dijk capitano dopo addio Henderson Quindi, dopo l’addio del capitano Jordan Henderson, andato proprio ai sauditi dell'Al-Ettifaq (allenata dall'ex capitano dei Reds Steven Gerrard) Klopp ha ufficializzato chi indosserà la fascia in questa nuova stagione: l’olandese Virgil van Dijk: "Virgil ha tutto per essere un capitano di una squadra di calcio –le parole dell’allenatore al sito del club- Numero uno, è probabilmente, fammi pensare, sicuramente il capitano più bello della Premier League, che è importante per le foto della squadra! Ma, ovviamente, dal punto di vista della personalità c'è tutto. Vuole essere un leader, è un leader. Deve fare un passo avanti, come tutti noi dobbiamo fare un passo avanti perché eravamo abituati alle cose come sono sempre state e ora dobbiamo creare qualcosa di nuovo - una nuova struttura, una nuova cultura - ed è davvero eccitante. Giocherà un ruolo enorme in questo - deve farlo".