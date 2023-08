Nella foto di gruppo al termine del ritiro in Algarve, Mourinho lancia un geniale messaggio di mercato lasciando uno spazio vuoto tra sé e il preparatore Rapetti. Una casella che dovrà riempire l'attaccante che lo Special One attende

Si è chiuso con una foto di gruppo il ritiro in Algarve per la Roma . Uno scatto particolare per il geniale messaggio di mercato lanciato da José Mourinho . L'allenatore portoghese, infatti, ha lasciato uno spazio vuoto tra sé e il preparatore atletico, Stefano Rapetti, entrambi con il pollice alzato. Un abbraccio virtuale all'attaccante che non c'è , e che Mourinho attende dal mercato.

Il punto sull'attacco

La Roma ha virato con decisione negli ultimi giorni su Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 di proprietà del Sanots. Dopo i sondaggi a inizio maggio, i giallorossi hanno ripreso i contatti per il talento brasiliano: c'è già il sì di Marcos Leonardo (assistito da Rafaela Pimenta), ma bisognerà convincere il Santos che dovrà trovare il suo sostituto in poche ore visto che il mercato in Brasile chiuderà il 2 agosto. L'arrivo di Santos non escluderebbe comunque l'interesse per altri attaccanti. Con Mou che aspetta: su Scamacca c'è stato il sorpasso deciso dell'Inter che sembra vicina all'attaccante del West Ham. Mentre su Morata (il preferito di Mou), vanno registrate le parole di Simeone che lo considera fondamentale per il suo Atletico Madrid.