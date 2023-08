Calciomercato

In scadenza tra un anno, sono i casi più scottanti per le squadre di tutta Europa: venderli in estate, lasciarli partire a zero la stagione successiva o cercare di prolungare con loro? Ci sono big mondiali, Mbappé su tutti, e diversi calciatori importanti di squadre italiane. Ecco i migliori per valore di mercato (dati Transfermarkt) CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE