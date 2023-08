Un nome sondato a inizio maggio, poi quasi sfumato per l’inserimento della Lazio (che è stata vicina a chiudere l’affare), e che invece adesso torna prepotentemente nei radar della Roma. La società giallorossa ha ripreso i contatti per Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos considerato come uno dei principali giovani talenti del calcio brasiliano. Interesse adesso molto più concreto per il giocatore da parte della Roma: i giallorossi stanno seguendo quattro profili in Sudamerica, ma il nome di Marcos Leonardo è quello al momento più "caldo" nelle idee del club.