L'amministratore delegato neroverde replica alle parole dell'attaccante sul suo futuro: "Solo una battuta, non ci sono offerte. Spero possa continuare con noi perché è il nostro giocatore più importante". E sulle altre operazioni: "Rogerio in trattativa con il Wolfsburg, Lopez vorremmo trattenerlo. Holm? Non è facile". Poi il consiglio a Scamacca: "Fossi in lui resterei un altro anno in Premier League"

"Le parole di Berardi? Spero sia una battuta, ma il mercato è ancora lungo". Parla così Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che risponde alle parole di Domenico Berardi che, durante la presentazione della squadra, ha posto dei dubbi sul suo futuro in neroverde. "Anche lo scorso anno ha detto la stessa cosa, credo sia una battuta - ha spiegato Carnevali a Sky Sport - Domenico è il nostro campione, il nostro giocatore più importante. L'augurio è che possa continuare con noi perché è la nostra bandiera". L'obiettivo, dunque, è di proseguire insieme. A un mese dalla fine del mercato, per Berardi non sarebbe arrivata nessuna offerta. "Lo scorso anno c'era il forte interesse dell'Atalanta, quest'anno non ho avuto richieste da nessuna società" ha ammesso Carnevali.

"Rogerio? C'è una trattativa con il Wolfsburg" il Sassuolo vuole blindare Berardi, così come Maxime Lopez: "Non c'è nulla di concreto - ha spiegato Carnevali - Lo riteniamo importante e vorremmo trattenerlo". In uscita, invece, c'è Rogerio, vicino al Wolfsburg: "Stiamo portando avanti la trattativa, spero si possa chiudere perché il giocatore vuole andare via. Noi siamo a buon punto, vedremo se lui raggiungerà l'accordo con il Wolfsburg. Speriamo di portare a termine la trattativa in tempi brevi". leggi anche Berardi: "Non so se sarò ancora qui al Sassuolo"

"Holm? Non è facile, dobbiamo valutare" Se Rogerio è vicino alla cessione, in entrata uno dei nomi caldi è quello di Emil Holm dello Spezia. Carnevali, però, frena visto il possibile costo dell'operazione: "È un giocatore importante, ma in questo momento stiamo valutando le uscite - ammette - Per Holm non è facile, dobbiamo valutare. Puntiamo su giocatori giovani che hanno dei costi inferiori. Stiamo tenendo dei giovani di prospettiva e ne abbiamo acquistati sei italiani. C'è spazio per qualcun altro".

"Se fossi in Scamacca restere un altro anno in Premier" Tra gli ex Sassuolo che potrebbero tornare in Italia c'è Gianluca Scamacca. Un anno dopo il suo trasferimento al West Ham, l'attaccante è vicino all'Inter. Carnevali, tuttavia, sconsiglia al giocatore il ritorno in Italia: "Se fossi in lui rimarrei un altro anno in Premier League perché una stagione non è bastata per capire le sue qualità - racconta - Scamacca non ha dato ancora il meglio di sé, sarà un grande acquisto per qualsiasi squadra perché ha grandi qualità. Giocatori forti come lui ce ne sono pochi". leggi anche Inter, Scamacca sempre più vicino: la formula

"Speriamo di tornare un giorno in Europa" Carnevali, infine, ha parlato del progetto Sassuolo con il sogno di tornare in Europa nel futuro, senza cessioni importanti: "Siamo una società giovane, non abbiamo una grande storia e la stiamo costruendo con una politica di giovani. Non avremo mai immaginato che la nazionale italiana potesse vincere l'Europeo con giocatori nostri. Questo è un percorso che, prima o poi, potrebbe portarci a evitare cessioni importanti. Per essere sostenibili, però, è giusto e corretto dare chance ai giocatori di andare in squadre importanti. Speriamo di arrivare nuovamente in Europa, ma è difficile con le 6-7 squadre che fanno investimenti importanti. Noi ci proveremo".