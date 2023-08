Suo allenatore ai tempi della Juventus, Fabio Capello ricorda Buffon nel giorno dell' addio al calcio: "Quando esordì in campionato con il Parma dissi ai miei di tirare da lontano, pensavo fosse emozionato. Invece fece una grande partita". E con il sorriso rivela di quando non voleva entrare in campo: "Mi avvisarono che non voleva giocare per via della sua fobia"

G1G1 PER SEMPRE: LO SPECIALE