Nel giorno del ritiro di Gigi Buffon al calcio, c'è anche Costacurta a voler omaggiare quello che definisce "il più grande di tutti i tempi". Tra aneddoti e storie di spogliatoio, l’ex Milan dice la sua sul possibile futuro in Nazionale dell’ormai ex portiere: “Portatore di valori straordinari, sarebbe utile". Costacurta ricorda anche l’esordio in Nazionale: "Mi avvicinai per dargli suggerimenti, e la sua risposta fu questa..."

G1G1 PER SEMPRE: LO SPECIALE